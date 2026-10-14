الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع

كشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، محذرًا من تغيرات جوية تبدأ اعتبارًا من الخميس، مع فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عليها، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بنحو درجتين مقارنة بالمعدلات الطبيعية، على أن يقتصر هذا الارتفاع على اليوم الأربعاء.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع غياب أشعة الشمس، لتصل إلى نحو 20 درجة مئوية.

منخفضات جوية وراء تقلبات الخميس

وحذر المتنبئ الجوي من تغير حالة الطقس بداية من يوم الخميس، موضحًا أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر على سطح البحر المتوسط، وهو ما يسهم في تقلب الأحوال الجوية.

رياح محملة بالأتربة وفرص لأمطار غزيرة

وأشار القياتي إلى نشاط متوقع للرياح المحملة بالأتربة، قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض محافظات شمال الصعيد، إلى جانب ارتفاع واضح في الأمواج.

وأضاف أن بعض المناطق قد تشهد فرصًا لسقوط الأمطار، التي قد تصل إلى حد الرعدية والغزيرة، في ظل التغيرات الجوية المرتقبة.

ترقب لتغيرات الطقس

وتأتي هذه التوقعات مع انتقال الأجواء من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة إلى حالة من عدم الاستقرار، ما يستدعي متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بشأن المناطق الأكثر تأثرًا بالرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة.