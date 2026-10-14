الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تقلبات جوية تشمل نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من مصر، مع تحذيرات من انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز على سطح البحر المتوسط، يصاحبه نشاط للرياح الغربية والجنوبية الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتراجع الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق الغربية.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد من أن الرياح قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لتصل إلى أقل من 1000 متر في مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مع هبات رياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة.

وتتطلب هذه الأجواء الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية، مع ضرورة الانتباه إلى تغير مستوى الرؤية بسبب الأتربة المثارة ونشاط الرياح.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وفيما يتعلق بحالة البحر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ونصف و4.5 متر، ما يستدعي توخي الحذر من جانب الأنشطة البحرية والصيادين والمتعاملين مع البحر.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية أن تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، بحسب تطور الحالة الجوية خلال اليوم، في ظل تأثير المنخفض الجوي ونشاط الرياح على عدد من المناطق.

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

في ظل نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة، يُنصح قائدو السيارات بتخفيف السرعة وترك مسافة آمنة بين المركبات، مع توخي الحذر عند انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والساحلية.

كما يُفضل تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطرابًا في الملاحة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس وفرص الأمطار والرياح خلال الساعات المقبلة.

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد عادة زيادة في معدلات سقوط الأمطار مقارنة بالنصف الأول، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب الأجواء تدريجيًا من سمات فصل الشتاء، موضحة أن هذه الفترة قد تشهد تقلبات جوية متفاوتة من منطقة إلى أخرى.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المناطق الأكثر عرضة لتشكل السيول تشمل أجزاء من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وبعض مناطق الصعيد، إلى جانب المرتفعات غرب محافظة مطروح، مشيرة إلى أن فرص السيول تزداد مع امتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما قد يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

ونصحت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصورة مستمرة، خاصة مع احتمالات سقوط الأمطار وتغير الأحوال الجوية خلال النصف الثاني من الخريف، مؤكدة أهمية اختيار الملابس المناسبة مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر.