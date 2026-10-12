حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، تفاوتًا في درجات الحرارة بين محافظات الجمهورية، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تصل إلى أمطار رعدية وسيول في بعض المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ليسود طقس معتدل في أوله ومائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة، ما يستدعي الانتباه للفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

تشير توقعات الطقس إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة في بعض المناطق.

وتبقى فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة، بنسبة حدوث تقارب 10%.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت التوقعات من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

متى نرتدي الجواكت؟

مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، يُنصح بالابتعاد عن الملابس الصيفية الخفيفة خلال هذه الفترات، مع إمكانية ارتداء جاكت خفيف لمواجهة الأجواء المائلة للبرودة، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

تسجل القاهرة 30 درجة للعظمى و20 للصغرى، بينما تصل العظمى في الإسكندرية إلى 27 درجة، وفي شرم الشيخ إلى 33 درجة، والغردقة إلى 33 درجة.

وفي محافظات الصعيد، تسجل سوهاج 33 درجة للعظمى، وقنا 36 درجة، والأقصر 37 درجة، فيما تصل العظمى في أسوان إلى 39 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف و2.25 متر، بينما تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر.