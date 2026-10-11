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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار رعدية ورياح على تلك المناطق.. آخر تطورات حالة الطقس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تشهد حالة الطقس اليوم، الأحد، استمرار الأجواء الخريفية المتقلبة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وكشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، قائلة: “بعض مناطق وسط وجنوب سيناء والبحر الاحمر شهدت تساقط للأمطار التي وصلت إلى حد السيول”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن فرص تساقط الأمطار على تلك المناطق مستمرة، وستكون خفيفة ومتوسطة رعدية على جنوب الصعيد، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق في شمال سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت أن فرص الأمطار على محافظات البحر المتوسط خفيفة، مع وجود سحب منخفضة، وفرص تساقط الأمطار على جنوب البلاد خفيفة وضعيفة.

ونوهت بأن قيم درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتسجل العظمي في القاهرة الكبرى 29 درجة.

وذكرت أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح يساهم في زيادة الشعور بالبرودة، خاصة في فترات الليل.

الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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