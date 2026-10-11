حالة الطقس اليوم.. بعد التحذير من سيول ورياح مرتقبة متى نرتدي الملابس الشتوية؟

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 استمرار الأجواء الخريفية المتقلبة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر، الذي تسبب خلال الأيام الماضية في سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، أدت إلى تشكل سيول محدودة في بعض المناطق الجبلية بسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وسط تحذيرات من مخاطر الأمطار الرعدية والرياح المصاحبة للسحب الممطرة.

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وتشهد البلاد تباينًا في درجات الحرارة بين النهار والليل، إذ تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال المساء، مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ما يستدعي الانتباه إلى تغير الأجواء عند اختيار الملابس المناسبة.

تحذيرات الأرصاد من الأمطار والسيول

حذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، مع احتمالات أن تكون غزيرة ورعدية على أجزاء من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أن الأمطار التي شهدتها البلاد خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين تفاوتت في شدتها، ووصلت إلى الغزارة في بعض المناطق، ما أدى إلى تشكل سيول محدودة في أجزاء من سيناء والبحر الأحمر، نتيجة الطبيعة الجغرافية والجبلية لهذه المناطق.

وأضافت أن امتداد منخفض البحر الأحمر قد يصاحبه نشاط للرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، والتي يمكن أن تتسبب في هبات رياح قوية ببعض الأماكن، إلى جانب فرص تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح والأتربة اليوم

تشهد القاهرة الكبرى نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والصحراء الشرقية.

وتزيد هذه الأجواء من أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الأتربة أو الشبورة المائية.

ونصحت التحذيرات الجوية بتجنب مجاري السيول والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة خلال العواصف الرعدية، وعدم الاقتراب من المناطق الجبلية التي قد تتعرض لتدفقات المياه.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 تفاوتًا بين شمال البلاد وجنوبها، وفق البيانات الواردة بشأن حالة الطقس، وجاءت كالتالي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

-شمال الصعيد: العظمى 32 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

-جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء الأكثر حرارة في جنوب الصعيد مقارنة بالمناطق الشمالية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة في شمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى نحو 20 درجة مئوية، وسط أجواء مائلة للحرارة إلى حارة خلال النهار، تصبح أكثر اعتدالًا مع حلول المساء.

وتنشط الرياح على العاصمة بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من القاهرة الكبرى، وفق التوقعات الواردة.

متى نرتدي الملابس الشتوية؟

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الشتوية، موضحة أن الوقت لا يزال مبكرًا للانتقال إلى الملابس الشتوية الثقيلة، في ظل استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار، رغم انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافتت منار غانم لـ “صدى البلد”، أن المواطنين يمكنهم الاكتفاء بارتداء جاكت خفيف خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 17 درجة مئوية، مشددة على أهمية اختيار الملابس المناسبة للتباين بين درجات الحرارة على مدار اليوم، وعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

وأضافت أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار فرص هطول الأمطار على مناطق من جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، قد تصل إلى حد الغزارة وتشكل السيول في بعض المناطق، إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحًا، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية واتخاذ الحيطة أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بالأمطار والشبورة.

ومع استمرار التقلبات الجوية، تظل متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورية، خاصة لسكان المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والسيول، وكذلك قائدي السيارات على الطرق التي قد تتأثر بالشبورة أو الرياح المثيرة للأتربة.