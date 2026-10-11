أمطار غزيرة وسيول مرتقبة.. تحذيرات من تقلبات الطقس وموعد ارتداء الملابس الشتوية

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية مع تأثرها بامتداد منخفض البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الغزارة في بعض المناطق وتسببت في تشكل سيول، وسط توقعات باستمرار فرص الأمطار على مناطق من جنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، بالتزامن مع تباين درجات الحرارة بين النهار والليل.

الأرصاد تحذر من السيول والشبورة المائية

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب الصعيد، مع احتمالات وصولها إلى غزيرة في أجزاء من سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت أن الأمطار ستكون خفيفة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من القيادة على الطرق المتأثرة بالأمطار والسيول في سيناء، لاحتمالات تعطل حركة المرور.

كما أشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

انخفاض الحرارة ليلًا.. والصغرى تسجل 17 درجة

وأوضحت غانم أن الطقس يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال الليل المتأخر، لتصل إلى 17 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بتجنب الملابس الصيفية خلال الليل والصباح الباكر، مع الاستعانة بملابس مناسبة للتغيرات في درجات الحرارة.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وفيما يتعلق بموعد ارتداء الملابس الشتوية، أكدت المتنبئ الجوي ضرورة الانتظار قبل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن ارتداء جاكت خفيف يكفي للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

كما نفت وجود مؤشرات تشير إلى أن الشتاء المقبل سيكون الأصعب من حيث انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن التغيرات الحالية لا تستدعي التسرع في الانتقال إلى الملابس الشتوية الثقيلة.