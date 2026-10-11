أمطار متفاوتة الشدة.. خبيرة أرصاد جوية تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وصلت إلى حد الغزارة في بعض المناطق، وتسببت في تشكل بعض السيول، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من محافظات جنوب الصعيد، مع احتمالات وصولها إلى غزيرة على مناطق من سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأمطار ستكون خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، وكذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من ضرورة توخي الحذر على الطرق في سيناء، بسبب احتمالات تشكل السيول، وما قد يترتب عليها من تعطيل حركة الطرق.

وأشارت منار غانم إلى وجود تباين في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار، موضحة أن الطقس يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر، لتصل إلى 17 درجة مئوية، ناصحة بعدم ارتداء الملابس الصيفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع ضرورة الحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلًا، لافتة إلى تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، بما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

وردا على تساؤل بشأن موعد ارتداء الملابس الشتوية، أوضحت منار غانم أنه لا بد من الانتظار قبل التحول إلى الملابس الشتوية الثقيلة، مع الاكتفاء بارتداء جاكت خفيف لمواجهة انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مؤكدة أنه لا توجد مؤشرات تشير إلى أن فصل الشتاء المقبل سيكون الأصعب من حيث انخفاض درجات الحرارة.