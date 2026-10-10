ميلنيك: تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي تعكس تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا

قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعكس تغيراً في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، مشيراً إلى أن ترامب يتخذ مواقف متباينة، إذ يتبنى توجهاً معيناً في يوم ثم يغير رأيه بعد يومين أو أكثر.

وأضاف ميلنيك، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب قرر مهاجمة زيلينسكي سياسياً، رغم إدراكه أن استمرار الرئيس الأوكراني في منصبه بعد انتهاء ولايته الانتخابية يعود إلى ظروف الحرب، التي تجعل إجراء انتخابات جديدة أمراً صعباً في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد أن تصريحات ترامب بشأن قدرة زيلينسكي على إنهاء الحرب في أكثر من مناسبة، وتحميله مسؤولية إفساد الاتفاقات، قد تُفسر من جانب ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتبارها دعوة إلى استسلام أوكرانيا، موضحاً أن زيلينسكي لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار بمفرده.

وأشار مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق إلى أن أوكرانيا دولة ديمقراطية تمتلك مجتمعاً مدنياً قوياً، وهو ما يحد من قدرة زيلينسكي على المناورة السياسية، مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن هذه المعطيات تلخص طبيعة الموقف الأمريكي الحالي تجاه الحرب الأوكرانية.