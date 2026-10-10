عمرو أديب: في وقت الزنقة بيبان العدو من الحبيب

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى مساندة المملكة العربية السعودية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب، من وجهة نظره، الوقوف إلى جانب المملكة.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة MBC مصر، إن السعودية قدمت الكثير للدول العربية، مستشهدًا بمواقفها تجاه غزة ولبنان، إلى جانب استثماراتها في عدد من الدول.

وأضاف: «في وقت الزنقة بيبان العدو من الحبيب.. هذا هو وقت الوقوف بجانب المملكة»، متسائلًا عن موقف الرافضين لمساندة السعودية مما تشهده المنطقة من تطورات.

وتابع عمرو أديب متحدثًا عن الانتقادات التي قد تُوجَّه إليه بسبب موقفه: «هيقولك أنا بقول كده علشان معايا جواز سفر سعودي.. طاب بدون جواز السفر.. ما رأيك في الوضع اليوم وما يحدث اليوم».