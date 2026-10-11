5 أبراج تكره فصل الخريف .. تقلبات الطقس وتغير الروتين تُفسد مزاجهم

مع بداية فصل الخريف، تتغير الأجواء تدريجيًا، وتتراجع درجات الحرارة في بعض الأيام، بينما تتبدل ساعات النهار وتصبح الأجواء أكثر ميلًا للهدوء.

وبينما ينتظر كثيرون هذا الفصل للاستمتاع بنسماته المعتدلة وأجوائه الرومانسية، هناك بعض الأبراج التي قد لا تشعر بالارتياح مع هذه التغيرات، وتفضل الأجواء الصيفية المليئة بالحيوية والحركة.

وبحسب الصفات الشائعة المرتبطة بالأبراج في عالم الفلك، توجد 5 أبراج قد تجد صعوبة في التأقلم مع أجواء الخريف، سواء بسبب حبها للشمس والخروج أو ميلها إلى الاستقرار والابتعاد عن الأجواء المتقلبة. وتظل هذه التصنيفات للتسلية، إذ تختلف تفضيلات الأشخاص من فرد إلى آخر.

1- برج الثور.. لا يحب الأجواء التي تقلل حماسه

يميل مولود برج الثور إلى النشاط والمبادرة، ويحب أن يشعر بأن يومه مليء بالحركة والفرص الجديدة. لذلك، قد لا يفضل الأجواء الخريفية التي تدفعه إلى البقاء في المنزل أو تغيير خططه بسبب تقلبات الطقس. كما أن قصر ساعات النهار نسبيًا قد يجعله يشعر بأن الوقت المتاح لإنجاز أنشطته أصبح أقل. ويبحث عادة عن أجواء تمنحه الحماس والتجدد، ولهذا قد يظل مشتاقًا إلى أيام الصيف الطويلة.

2- برج الأسد.. يفتقد أجواء الصيف المليئة بالحيوية

يرتبط برج الأسد في الصورة الشائعة للأبراج بحب الظهور والاستمتاع بالأجواء الاجتماعية، وقد يجد في الصيف فرصة أكبر للخروج وقضاء الوقت مع الأصدقاء والمشاركة في المناسبات المختلفة. ومع دخول الخريف، قد يشعر بأن الأجواء أصبحت أكثر هدوءًا مما يفضله، خاصة إذا تسببت التقلبات الجوية في تغيير خططه. كما أن مولود الأسد يميل إلى الأجواء التي تمنحه الطاقة والإقبال على الحياة، لذلك قد يحتاج إلى ابتكار أنشطة جديدة حتى لا يشعر بالملل مع تغير الموسم.

3- برج الحمل.. يضيق بالروتين وتغير الخطط

يحب مولود برج الحمل التنوع والتجديد، ويميل إلى تجربة أماكن وأنشطة مختلفة بدلًا من الالتزام بنمط يومي ثابت.. وقد لا تروق له بعض أيام الخريف عندما يصبح الطقس غير مستقر، فتتغير الخطط في اللحظة الأخيرة أو تقل فرص الخروج والأنشطة الخارجية.. كما أن الحمل يفضل الأجواء التي تتيح له التواصل والتفاعل باستمرار، ولذلك قد يبحث عن وسائل جديدة لكسر الروتين، مثل اللقاءات الاجتماعية والرحلات القصيرة والأنشطة التي تجمعه بأصدقائه.

4- برج القوس.. يشتاق إلى السفر والمغامرات الخارجية

يُعرف برج القوس في تصنيفات الأبراج بحبه للمغامرة والانطلاق واكتشاف الأماكن الجديدة. ولهذا قد يشعر بأن الخريف يحد من بعض الأنشطة التي يستمتع بها، خصوصًا إذا ارتبطت بتقلبات الطقس أو صعوبة التخطيط للرحلات المفتوحة. كما يفضل مولود القوس الشعور بالحرية وعدم التقيد بروتين طويل، وقد يفتقد الأجواء الصيفية التي تمنحه فرصًا أكبر للتنقل والخروج. ومع ذلك، يستطيع الاستمتاع بالخريف إذا حوّل الموسم إلى فرصة لاكتشاف تجارب جديدة تناسب الأجواء المعتدلة.

5- برج الجوزاء.. يحتاج إلى أجواء متجددة طوال الوقت

يميل مولود الجوزاء إلى البحث عن التغيير باستمرار، وقد لا يشعر بالارتياح عندما تتحول الأيام إلى نمط متكرر بسبب الطقس أو الالتزامات اليومية. وقد يرى أن أجواء الخريف تحتاج إلى تخطيط أكبر للخروج واللقاءات، وهو ما قد يتعارض مع رغبته في اتخاذ قرارات عفوية. لذلك، يمكن أن يساعده تنويع أنشطته وتجربة هوايات مختلفة على الاستمتاع بالموسم بدلًا من التركيز على ما يفتقده من أجواء الصيف.