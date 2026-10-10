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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استقرار الذهب والطقس والعملات.. الرئيس السيسي يشيد بدعم ماليزيا التاريخي للقضية الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لقطات من مراسم استقبال الرئيس السيسي بالقصر الوطني الماليزي
 

عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى القصر الوطني الماليزي.

واستقبل ملك ماليزيا الرئيس السيسي بمراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الوطني الماليزي “إستانا نيجارا”.

وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ماليزيا مؤكدا تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك

وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين لا سيما الدور الهام الذي يقوم به الأزهر في ماليزيا.

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الرئيس السيسي يشيد بدعم ماليزيا التاريخي للقضية الفلسطينية
 

أشاد الرئيس السيسي بالدور الكبير الذي تقوم به ماليزيا عبر دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية مع رئيس وزراء ماليزيا أن القضية الفلسطينية تعد القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادًا إلى حل الدولتين.


رئيس وزراء ماليزيا مرحبا بالرئيس السيسي: يسعدني استقبال صديقي العزيز
 

أعرب رئيس وزراء ماليزيا، عن سعادته بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بالصديق العزيز.

وقال رئيس وزراء ماليزيا: «يسعدني أن أرحب بصديقي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدًا من خلال كلماته تقديره للرئيس المصري، في ظل العلاقات التي تربط مصر وماليزيا.

ويحمل وصف الرئيس السيسي بالصديق العزيز دلالة على طبيعة التواصل بين قيادتي البلدين، في وقت تكتسب فيه العلاقات المصرية الماليزية أهمية في تعزيز التقارب وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات المشتركة.

رئيس وزراء ماليزيا: الرئيس السيسي أظهر الكثير من الدعم والتعاطف مع بلادنا
 

أشاد رئيس وزراء ماليزيا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه بلاده، مؤكدًا أن الرئيس المصري أظهر الكثير من الدعم والتعاطف مع ماليزيا.

وقال رئيس وزراء ماليزيا إن الرئيس السيسي أظهر دعمًا وتعاطفًا كبيرين مع بلاده، مشيرًا إلى ما لمسه من مساندة واهتمام من جانب الرئيس المصري.

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم السبت 10 أكتوبر
 

رصد برنامج «صباح البلد» أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم، مع استمرار متابعة تحركات سوق الصرف والتغيرات التي تؤثر على قيمة العملات، في ظل ارتباط أسعارها بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

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وسجل سعر الدولار الأمريكي 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 58.51 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها البرنامج.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند 69.12 جنيه للشراء و69.61 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي 13.94 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.27 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي: 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

اليورو: 58.51 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 69.12 جنيه للشراء و69.61 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.94 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.27 جنيه للبيع و14.24 جنيه للشراء.

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر
 

شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية، بعدما ارتفعت بأكثر من 1%، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في ظل تأثير القرارات الاقتصادية الأمريكية على حركة المعدن الأصفر عالميًا.

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وعلى المستوى المحلي، جاءت أسعار الذهب وفقًا للأرقام الواردة كالتالي، دون احتساب المصنعية أو الضرائب والرسوم الإضافية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18: 5262 جنيهًا.

عيار 21: 6140 جنيهًا.

عيار 24: 7017 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا.

هل نشتري الذهب الآن أم تنتظر تراجع الأسعار؟.. آي صاغة توضح القرار
 

في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب، يواجه كثير من المواطنين حيرة بشأن توقيت شراء الذهب، بين الرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات وانتظار فرص قد تكون أكثر ملاءمة، إلا أن تحديد الهدف من اقتناء المعدن الأصفر يظل العامل الأساسي في اتخاذ القرار، وفقًا لطبيعة التعامل معه سواء للادخار طويل الأجل أو المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

ارتفاع الأسعار لا يعني تراجع الإقبال على الذهب

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، أن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإقبال على شرائه، موضحًا أن شريحة كبيرة من المواطنين تتعامل معه باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار .. وترقب الفائدة الأمريكية

وقال إمبابي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن سلوك المستهلكين تجاه الذهب يتشابه على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قرارات الشراء لا تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وإنما تتأثر أيضًا بأهداف المشترين وخططهم المالية.

الادخار طويل الأجل يختلف عن المضاربة

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن الإجابة عن سؤال شراء الذهب في الوقت الحالي أو الانتظار لحين تراجع أسعاره تتوقف على الغرض من الشراء، لافتًا إلى أن المدخر الذي يسعى إلى الحفاظ على قيمة أمواله يختلف في حساباته عن المضارب الذي يستهدف تحقيق أرباح سريعة من تحركات السوق.

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