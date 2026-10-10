رئيس وزراء ماليزيا يستقبل الرئيس السيسي في مقر رئاسة الوزراء

استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم السبت ، الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء الماليزية.

وبدأت مراسم الاستقبال بعروض فنية في مقر رئاسة الوزراء الماليزية ترحيبا بزيارة السيد الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى في وقت سابق اليوم في كوالالمبور، بجلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، وذلك بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة الملك السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، و أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي كانا في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى القصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ومملكة ماليزيا.