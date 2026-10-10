رئيس وزراء ماليزيا: الرئيس السيسي أظهر الكثير من الدعم والتعاطف مع بلادنا

أشاد رئيس وزراء ماليزيا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه بلاده، مؤكدًا أن الرئيس المصري أظهر الكثير من الدعم والتعاطف مع ماليزيا.

وقال رئيس وزراء ماليزيا إن الرئيس السيسي أظهر دعمًا وتعاطفًا كبيرين مع بلاده، مشيرًا إلى ما لمسه من مساندة واهتمام من جانب الرئيس المصري.

وتبرز هذه التصريحات جانبًا من العلاقات بين مصر وماليزيا، إذ سلط رئيس الوزراء الماليزي الضوء على الدعم والتعاطف اللذين أبداهما الرئيس السيسي تجاه بلاده، معبرًا عن تقديره لهذا الموقف.

وتأتي الإشادة في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تقوم على التواصل والتفاهم المتبادل، إلى جانب الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون المشترك.