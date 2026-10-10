"مقدرش أنافسك".. الرئيس السيسي يمازح رئيس وزراء ماليزيا على الهواء

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس وزراء ماليزيا: قائلا معنديش الجاذبية الشديدة التي كنت تتحدث بها ومقدرش انافسك، شخصية ساحرة ومبهرة".

وأعرب الرئيس السيسي ، عن كامل تقديره لملك ورئيس وزراء ماليزيا على حفاوة الاستقبال، وجدد الرئيس السيسي الدعوة لملك ماليزيا ورئيس الوزراء لزيارة مصر.

ولفت إلى أن اللقاءات عكست حجم التفاهم والثقة بين البلدين لتطوير الثقة في كافة المجالات.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لملك ماليزيا والدولة على تكريمه بالوسام الفخري الماليزي، مشددا على أن هناك إرادة جادة لدفع العلاقات لآفق أرحب في مختلف المجالات.