الرئيس السيسى يشيد بدور الأزهر فى ماليزيا ويدعو الملك إبراهيم لزيارة مصر

أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر وماليزيا في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك.

وشدد الرئيس السيسي خلال جلسة النقاشية مع رئيس الوزراء الماليزي، على ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم الدول الإسلامية.

وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وماليزيا، لاسيما ارتباطًا بالدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في ماليزيا.

كما وجه الرئيس السيسي الدعوة لجلالة ملك ماليزيا لزيارة مصر.