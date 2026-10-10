رئيس وزراء ماليزيا مرحبا بالرئيس السيسي: يسعدني استقبال صديقي العزيز

أعرب رئيس وزراء ماليزيا، عن سعادته بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بالصديق العزيز.

وقال رئيس وزراء ماليزيا: «يسعدني أن أرحب بصديقي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدًا من خلال كلماته تقديره للرئيس المصري، في ظل العلاقات التي تربط مصر وماليزيا.

ويحمل وصف الرئيس السيسي بالصديق العزيز دلالة على طبيعة التواصل بين قيادتي البلدين، في وقت تكتسب فيه العلاقات المصرية الماليزية أهمية في تعزيز التقارب وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات المشتركة.

ويأتي هذا الترحيب في إطار العلاقات بين القاهرة وكوالالمبور، وما تشهده من تواصل على مستوى القيادتين، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين.