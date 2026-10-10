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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مين ميحبش أم الدنيا».. رئيس وزراء ماليزيا يعدد رموز مصر للرئيس السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

مازح رئيس وزراء ماليزيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مكانة مصر وتاريخها العريق، مشيرًا إلى عدد من الرموز التاريخية والفنية والثقافية التي ارتبطت باسم مصر، في حوار اتسم بالمودة وخفة الظل بين الجانبين.

وقال رئيس الوزراء الماليزي للرئيس السيسي: «اسأل أي حد في الشارع الماليزي، هيقولك إيه هي مصر وإيه مكانتها وتاريخها، مش من زمن جمال عبد الناصر بس، لكن من زمن توت عنخ آمون، لحد الأوبرا وأم كلثوم والأزهر الشريف والحسين.. إنت ما ذكرتليش سامية جمال».

وفي المقابل، مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك الجاذبية التي كان يتحدث عنها، قائلًا: «معنديش الجاذبية الشديدة التي كنت تتحدث بها ومقدرش أنافسك.. شخصية ساحرة ومبهرة».

الرئيس السيسي السيسي ماليزيا

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