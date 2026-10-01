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الإشراف العام
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سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك وتوقف التعاملات ، لتظل أسعار الصرف عند مستويات آخر جلسة تداول، وسط متابعة مستمرة لتحركات العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع. وفي المقابل، سجل أعلى سعر للشراء والبيع لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس، إلى جانب استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

أظهرت الأسعار المعلنة تفاوتًا محدودًا بين البنوك، سواء في أسعار الشراء التي تحصل بها البنوك على الدولار من العملاء، أو أسعار البيع التي تبيع بها العملة الأمريكية.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: 52.32 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

وتظل هذه الأسعار وفق البيانات الواردة للتعاملات، مع الإشارة إلى أن يوم الجمعة عطلة أسبوعية للبنوك، ولذلك تعكس المستويات المسجلة أسعار آخر جلسة تداول، وقد تتغير مع استئناف التعاملات وتحديث أسعار الصرف.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم في 8 بنوك

تكشف مقارنة الأسعار الواردة عن اختلافات محدودة بين البنوك ، إذ سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في الشراء والبيع، بينما جاء بنك الإسكندرية عند أقل المستويات المسجلة.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وجاءت المقارنة كالتالي:

  • أعلى سعر للشراء: 52.38 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
  • أعلى سعر للبيع: 52.48 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
  • أقل سعر للشراء: 52.24 جنيه في بنك الإسكندرية.
  • أقل سعر للبيع: 52.34 جنيه في بنك الإسكندرية.

وبذلك يصل الفارق بين أعلى وأقل سعر للشراء إلى 14 قرشًا، كما يبلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر للبيع 14 قرشًا، وفق الأسعار الواردة.

وتساعد هذه الفروق العملاء على مقارنة أسعار الصرف قبل إجراء عمليات البيع والشراء، مع ضرورة التأكد من السعر المطبق فعليًا وقت تنفيذ المعاملة.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.35 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة تقدر بنحو 137 مليون دولار خلال شهر، وفق البيانات الواردة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة الاحتياطي الدولي بنحو 920.6 مليون دولار خلال أغسطس، عندما سجل نحو 57.2145 مليار دولار، مقارنة بنحو 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو.

وكان الاحتياطي قد ارتفع خلال يوليو بنحو 1.22 مليار دولار، بعدما بلغ 55.0723 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 53.1342 مليار دولار بنهاية مايو، و53.0092 مليار دولار بنهاية أبريل.

وبذلك يكون صافي الاحتياطيات الدولية قد ارتفع بنحو 5.9 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل نحو 51.45 مليار دولار، بما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للاحتياطي خلال العام الحالي.

ويمثل الاحتياطي الدولي أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، نظرًا إلى دوره في دعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب مصادر أخرى للعملة الصعبة.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

تزامن تطور الاحتياطيات الدولية مع نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 35 مليار دولار، في مؤشر على استمرار أهمية هذه التدفقات ضمن موارد النقد الأجنبي.

وتشمل مصادر العملة الأجنبية الأخرى إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات وغيرها من الموارد الدولارية، التي تتابعها الأسواق إلى جانب تطورات الاحتياطي الدولي وأسعار الصرف.

ما العوامل التي تحدد سعر الدولار في البنوك؟

يتحرك سعر الدولار اليوم وفق عوامل متعددة تتعلق بأوضاع سوق الصرف ومستويات العرض والطلب على العملة الأمريكية، فضلًا عن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد.

ومن أبرز العوامل التي تتابعها الأسواق:

  • توافر الدولار: يرتبط بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، ومنها التحويلات والسياحة والصادرات والاستثمارات.
  • الاحتياطي الدولي: يمثل أحد المؤشرات المهمة المتعلقة بقدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي والوفاء بالالتزامات الخارجية.
  • الطلب على العملة الأمريكية: يتأثر باحتياجات الاستيراد والمدفوعات الخارجية وحركة المعاملات الاقتصادية.
  • أسعار الصرف بين البنوك: قد تختلف من بنك إلى آخر وفق الأسعار المعلنة وقت تنفيذ المعاملة.

ولا يعني ارتفاع الاحتياطي أو زيادة التحويلات بالضرورة حدوث تغير فوري في سعر الدولار، إذ تتداخل عدة عوامل في تحديد الأسعار الفعلية داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم.. ماذا تعني تحركات الاحتياطي والتحويلات؟

تعكس البيانات الواردة ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال سبتمبر، إلى جانب استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج، وهما تطوران مهمان ضمن متابعة موارد النقد الأجنبي في مصر.

لكن تقييم اتجاه سعر الدولار اليوم يتطلب النظر إلى هذه المؤشرات إلى جانب العرض والطلب الفعليين، والتزامات الاستيراد، والتدفقات الدولارية الأخرى، فضلًا عن تطورات الأسواق العالمية.

ومع توقف التعاملات المصرفية يوم الجمعة، تظل الأسعار الواردة عند مستويات آخر جلسة تداول، على أن تتضح أي تحركات جديدة مع استئناف عمل البنوك وتحديث أسعار الصرف.

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