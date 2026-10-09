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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارًا مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر استقراراً بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك قبل يومين وحتي مساء اليوم الجمعة.

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوب\ظبي الأول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 52.42 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، البركة، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " HSBC،العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، نكست، سايب،العربي الإفريقي الدولي".

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