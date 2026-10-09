قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم الصيادين وزيادة الإنتاج.. تفاصيل الجولة الميدانية لقيادات "حماية البحيرات" بـ "وادي مريوط"
بدون تغيير.. تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026
شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة
إطلاق نار من أحد عناصر إدارة الهجرة يشعل نيويورك.. وممداني يطالب ترامب بوقف العمليات فورا
الرئيس السيسي يغادر كوريا الجنوبية ويتجه إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور
بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية
بعد نجاتها من الحقن القـ.اتلة.. أشهر سجينة أمريكية تواجه صدمة نفسية إثر محاولة إعـ.دام فاشلة
حبس صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في صباح اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوي السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ52.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وحصلت البنوك وفقًا لقرار البنك المركزي المصري علي 3 أيام إجازة رسمية بدأت من أمس الخميس حتي مساء غدًا السبت.

سعر الدولار اليوم

واظهرت تداولات الدولار استقرارا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك أمس بمناسبة بدء إجازة احتفالات نصر اكتوبر المجيد.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار ما بين 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 52.42 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكولن بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، قناة السويس، البركة، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، HSBC،التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

اعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، سايب، العربي الإفريقي الدولي، نكست".

أقل سعر دولار اعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنوك اليوم البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟

أسعار سلائل الذهب تتراجع بعد هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام

ترشيحاتنا

حرب أوكرانيا

يقاتلون لصالح روسيا.. دول أفريقية تطالب أوكرانيا بإعادة مواطنيها الأسرى من كييف

ويتكوف وكوشنر

ويتكوف وكوشنر يناقشان "حلولاً جديدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نتياهو

تحذيرات إسرائيلية.. المساعد العسكري السابق لنتياهو يفجر مفاجأة بشأن هجوم 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد