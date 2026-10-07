ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية.. اعرف وصل لكام؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، حيث تحركت أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك المصرية، لتصل قيمة الزيادة في بعض البنوك إلى 15 قرشًا مقارنة بمستوياتها السابقة، بينما جاءت التحركات متفاوتة من بنك لآخر.

وفي الوقت نفسه، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي تحركًا مخالفًا، بعدما تراجع سعر الدولار بنحو قرشين مقارنة بمستواه السابق، في حين واصلت باقي البنوك تحركاتها وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

كريدي أجريكول

سجل الدولار 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل الدولار 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل الدولار 52.37 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل الدولار 52.37 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل الدولار 52.36 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار 52.36 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل الدولار 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل الدولار 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل الدولار 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل الدولار 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل الدولار 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل الدولار 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل الدولار 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه.