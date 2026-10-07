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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

تغير جديد في سعر الدينار العراقي مقابل كلاً من الدولار والجنيه المصري
تغير جديد في سعر الدينار العراقي مقابل كلاً من الدولار والجنيه المصري
رانيا أيمن

شهد سعر الدينار العراقي تحركا جديدا أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق سعر الصرف الجديد الذي اعتمده البنك المركزي العراقي، في خطوة أدت إلى خفض قيمة الدينار أمام العملة الأمريكية.

وأعلن البنك المركزي العراقي اعتماد سعر صرف جديد للدولار، ليصل سعر بيعه للجمهور إلى 1520 دينارا عراقيا لكل دولار، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من بداية يوم العمل اليوم الأربعاء، مع إيقاف التعامل بالسعر السابق.

وحدد البنك المركزي 3 مستويات رئيسية لسعر الدولار وفقا لطبيعة التعامل، حيث يبلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار لكل دولار، بينما يصل سعر بيع الدولار إلى المصارف إلى 1510 دنانير، في حين تم تحديد سعر البيع للجمهور عند 1520 دينارا للدولار.

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وطلب البنك المركزي من المؤسسات والجهات المعنية تحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات المرتبطة بأسعار الصرف، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة بالأسعار الجديدة، مع الالتزام بإيقاف العمل بالسعر السابق وتطبيق السعر المعدل اعتبارا من بدء يوم العمل.

سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري

وعلى مستوى سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري، يعادل الجنيه المصري نحو 25 دينارا عراقيا وفقا لسعر التحويل المتاح اليوم، وهو ما يعني أن 100 جنيه مصري تساوي نحو 2500 دينار عراقي، بينما يعادل 1000 جنيه مصري نحو 25 ألف دينار عراقي.

وبذلك، جاءت أبرز أسعار التحويل اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 كالتالي:

1 دولار أمريكي = 1520 دينارا عراقيا.

1 جنيه مصري = نحو 25 دينارا عراقيا.

100 جنيه مصري = نحو 2500 دينار عراقي.

1000 جنيه مصري = نحو 25 ألف دينار عراقي.

ويأتي تعديل سعر الصرف في الوقت الذي ينتقل فيه السعر الرسمي للدولار إلى مستوى أعلى أمام الدينار العراقي، إذ أصبح الدولار يحتاج إلى 1520 دينارا عند بيعه للجمهور، مقابل 1320 دينارا وفقا للسعر السابق.

وبذلك يعكس السعر الجديد انخفاضا في قيمة الدينار أمام الدولار وكذلك الجنيه المصري، ويظل سعر الجنيه المصري مقابل الدينار قابلا للتغير وفقا لحركة أسعار العملات ومستويات التداول والتحويل بين الجنيه والدينار.

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