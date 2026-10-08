فوق 52 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، عند مستويات تتجاوز حاجز 52 جنيهًا، وذلك بعد تراجعه خلال تعاملات أمس، الأربعاء.

ويقدم موقع «صدى البلد» أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك أبوظبي التجاري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في عدد من البنوك

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك قطر الوطني نحو 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في المصرف العربي وبنك نكست وبنك مصر والبنك المصري الخليجي.

كما سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

الدولار عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية بنحو 0.6%، مقتربًا من أعلى مستوياته المسجلة في عام ونصف.

سعر الدولار اليوم الخميس