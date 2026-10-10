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مفاجأة في سوق الذهب.. تطور مهم قد يغيّر اتجاه الأسعار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة في سوق الذهب.. تطور مهم قد يغيّر اتجاه الأسعار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تتباين التوقعات بشأن مستقبل أسعار الذهب في ظل الضغوط التي تواجه المعدن الأصفر عالميًا، مقابل استمرار إقبال البنوك المركزية على شرائه، وهو ما يسهم في دعم الطلب ويؤثر في اتجاهات الأسعار، وسط ترقب لتحركات السوق العالمية وانعكاساتها على الأسعار في مصر.

وكشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون الذهب، عن العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، موضحًا أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة الآسيوية، يدعم الطلب على المعدن الأصفر، رغم وجود عوامل قد تدفع الأسعار نحو التراجع.

وقال ناجي فرج، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن اتجاه أسعار الذهب يتوقف على تطورات الأسواق العالمية وحجم الطلب، مشيرًا إلى أن مشتريات البنوك المركزية قد تحد من الضغوط التي تدفع الأسعار للانخفاض.

أسعار الذهب الان في مصر

عوامل تتحكم في أسعار الذهب بمصر

وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المصرية تتأثر بالأسعار العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب محليًا، ما يجعل تحركات المعدن الأصفر مرتبطة بعوامل اقتصادية داخلية وخارجية.

توقعات باستقرار أسعار الذهب

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وأشار مستشار وزير التموين السابق لشؤون الذهب إلى إمكانية استقرار الأسعار محليًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية متابعة تحركات الأسواق العالمية ومشتريات البنوك المركزية لفهم الاتجاهات المحتملة لأسعار الذهب، دون الاعتماد على عامل واحد في تحديد مسار السوق.

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