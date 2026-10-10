أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6140 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، داخل محلات الصاغة، بعد ارتفاع سعر الجرام بنحو 30 جنيهًا في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيهًا للشراء و6971 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

عيار 24: سجل 7017 جنيهًا للشراء و6971 جنيهًا للبيع.

عيار 22: بلغ 6432 جنيهًا للشراء و6390 جنيهًا للبيع.

عيار 21: وصل إلى 6140 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع.

عيار 18: سجل 5262 جنيهًا للشراء و5228 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 49.12 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع، فيما سجلت الأوقية عالميًا نحو 4175 دولارًا للشراء و4174 دولارًا للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

وتتغير أسعار الذهب وفقًا لحركة الأسواق العالمية وسعر صرف العملات ومستويات العرض والطلب، كما تختلف التكلفة النهائية للمشغولات بحسب المصنعية والدمغة.