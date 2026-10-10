عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن، فلا يعني ذلك بالضرورة حرمان نفسك من الطعام أو الشعور بالجوع طوال اليوم، إذ يمكن الاعتماد على أطعمة تساعد على الشبع وتوفر كمية مناسبة من العناصر الغذائية مقابل سعرات حرارية أقل.

رجيم سهل

رجيم

وتساعد الأطعمة الغنية بالبروتين أو الألياف والمحتوية على نسبة مرتفعة من الماء على الشعور بالامتلاء، خاصة عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. البطاطس المسلوقة

رغم أن البطاطس ترتبط لدى البعض بزيادة الوزن، فإن طريقة تحضيرها هي العامل الأهم. البطاطس المسلوقة أو المطهية دون كميات كبيرة من الزيت يمكن أن تكون من الأطعمة المشبعة.

وتحتوي حبة البطاطس المتوسطة على كمية مناسبة من الكربوهيدرات والألياف، بينما ترتفع السعرات بشكل كبير عند قليها أو إضافة كميات كبيرة من الدهون إليها.

2. البيض

يعتبر البيض من المصادر الجيدة للبروتين، ويمكن أن يساعد تناوله ضمن وجبة الإفطار على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ويفضل تحضيره مسلوقًا أو باستخدام كمية قليلة من الدهون بدلًا من قليه في كميات كبيرة من السمن أو الزيت.

3. الفول

الفول من أشهر الأكلات المصرية التي يمكن أن تكون مناسبة لمن يحاول إنقاص الوزن، خاصة عند تحضيره بطريقة بسيطة.

ويحتوي على البروتين والألياف، وهما عنصران يساعدان على زيادة الإحساس بالشبع، لكن السعرات قد ترتفع عند إضافة كميات كبيرة من الزيت أو الطحينة.

رجيم سهل

4. الزبادي

يمكن أن يكون الزبادي خيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة، خاصة الأنواع غير المحلاة بالسكر.

ويحتوي الزبادي على البروتين، كما يوفر الكالسيوم، ويمكن إضافة قطع من الفاكهة إليه بدلًا من السكر أو العسل بكميات كبيرة.

5. الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف، ويمكن أن يساعد على الشعور بالشبع عند تناوله ضمن وجبة متوازنة.

لكن يجب الانتباه إلى الإضافات، فإضافة كميات كبيرة من السكر أو الشوكولاتة أو المكسرات والعسل قد ترفع السعرات بشكل واضح.

6. الفشار

الفشار المصنوع في المنزل دون كميات كبيرة من الزيت أو الزبدة يمكن أن يكون وجبة خفيفة مشبعة نسبيًا مقارنة ببعض السناكس الأخرى.

لكن الفشار الجاهز المحضر بكميات كبيرة من الدهون أو النكهات قد يحتوي على سعرات أعلى بكثير.

7. الخضروات الغنية بالماء

الخيار والطماطم والخس والكوسة وغيرها من الخضراوات يمكن أن تساعد على زيادة حجم الوجبة دون إضافة كمية كبيرة من السعرات.

كما توفر الألياف والماء ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، لذلك يمكن إضافتها إلى الوجبات الرئيسية أو تناولها كجزء من وجبة خفيفة.

السر في طريقة التحضير

حتى الأطعمة منخفضة السعرات نسبيًا يمكن أن تتحول إلى وجبة عالية السعرات إذا أضيفت إليها كميات كبيرة من الزيت أو السمن أو الصوصات.

لذلك، إذا كان هدفك إنقاص الوزن، انتبهي إلى طريقة الطهي وحجم الحصة، وليس اسم الطعام فقط.

كما أن إنقاص الوزن يعتمد في النهاية على تحقيق عجز في السعرات الحرارية على مدار الوقت، مع الحصول على احتياجات الجسم من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن.