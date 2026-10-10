نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

تحتاج العظام إلى مجموعة من العناصر الغذائية للحفاظ على قوتها وصحتها، ولا يقتصر الأمر على الكالسيوم فقط، إذ تلعب بعض الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في صحة الهيكل العظمي.

وتعد السبانخ من الخضراوات التي يمكن إدخالها ضمن النظام الغذائي المتوازن، لاحتوائها على عدد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، من بينها فيتامين K، الذي يرتبط بدور مهم في صحة العظام، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

السبانخ وصحة العظام

السبانخ

تحتوي السبانخ على فيتامين K، إلى جانب الفولات وفيتامين C وبعض المعادن ومركبات نباتية أخرى.

ويشارك فيتامين K في عمليات مرتبطة بصحة العظام، لذلك فإن الحصول على كميات كافية منه من النظام الغذائي يعد جزءًا من التغذية التي تدعم الهيكل العظمي.

لكن تناول السبانخ وحده لا يكفي للحفاظ على قوة العظام، إذ يحتاج الجسم أيضًا إلى الكالسيوم وفيتامين D والبروتين، إلى جانب ممارسة النشاط البدني المناسب.

هل السبانخ غنية بالكالسيوم؟

السبانخ

رغم أن السبانخ تحتوي على الكالسيوم، فإن الجسم لا يمتص كل الكالسيوم الموجود فيها بكفاءة عالية بسبب احتوائها على مركبات مثل الأوكسالات التي تقلل امتصاص الكالسيوم.

لذلك لا يفضل الاعتماد على السبانخ باعتبارها المصدر الأساسي للكالسيوم، ويمكن الحصول على الكالسيوم أيضًا من مصادر أخرى مثل منتجات الألبان وبعض الأطعمة المدعمة والمصادر الغذائية الأخرى.

كيف تتناولي السبانخ؟

يمكن إدخال السبانخ في العديد من الوجبات اليومية، سواء بإضافتها إلى البيض أو الشوربة أو الخضراوات أو إعدادها مع مكونات أخرى.

والأفضل أن تكون جزءًا من نظام غذائي متنوع بدلًا من التركيز على نوع واحد من الخضراوات، لأن صحة العظام تعتمد على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية.

عناصر أخرى مهمة لقوة العظام

إلى جانب الخضراوات، يحتاج الجسم إلى الحصول على كمية مناسبة من الكالسيوم وفيتامين D والبروتين والمغنيسيوم، كما تلعب الحركة والتمارين التي تحمل وزن الجسم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام.

ومن المهم أيضًا عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية أو اتباع أنظمة غذائية شديدة التقييد تحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية.

لا تهملي وجبتك اليومية

إضافة السبانخ إلى الطعام خطوة بسيطة للحصول على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، لكنها ليست علاجًا لهشاشة العظام أو ضعفها.

وفي حالة وجود نقص في الكالسيوم أو فيتامين D أو تشخيص بهشاشة العظام، يجب الاعتماد على تقييم الطبيب والتحاليل المناسبة، بدلًا من محاولة علاج المشكلة بالطعام وحده.