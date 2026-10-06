تحذير .. هذه الهرمونات تهددك بهشاشة العظام | تفاصيل

تلعب بعض الهرمونات دورا كبيرا في الإصابة ب هشاشة العظام خاصة عندما يحدث خللا في نسبتها لذا لابد من معرفتها وعلاج اى خلل بها للوقاية من هذا المرض.

تنتشر الإصابة بمرض هشاشة العظام بنسبة أكبر بين الأشخاص الذين تزيد أو تقل مستويات الهرمونات في الدم لديهم عن المستويات الطبيعية وترتفع كلما تقدم الإنسان في العمر.

ووفقا لما جاء في موقع mayo clinic اليكم ابرز الهرمونات التي ترتبط بالإصابة بمرض هشاشة العظام

الهرمونات الجنسية

غالبًا يؤدي انخفاض الهرمونات الجنسية إلى ضعف العظام فعلى سبيل المثال انخفاض مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث أحد أهم عوامل الخطورة المرتبطة بهشاشة العظام

وبالنسبة للرجال فقد تكون علاجات سرطان البروستاتا التي تقلل مستويات هرمون التستوستيرون بالإضافة إلى أن علاجات سرطان الثدي التي تقلل مستويات هرمون الإستروجين سببًا في تسريع وتيرة فقدان العظام.

الهرمون الدرقي

يمكن أن يُسبب فرط الهرمون الدرقي فقدان العظام وقد يحدث ذلك نتيجة فرط إنتاج الغدة الدرقية للهرمون أو بسبب تناول جرعات زائدة من أدوية الهرمون الدرقي لعلاج الغدة الدرقية التي لا تنتج ما يكفي من الهرمون مما يسبب هشاشة العظام.

هرمونات أخرى

ترتبط الإصابة بمرض هشاشة العظام أيضًا بفرط إفراز هرمونات الغدة الدرقية والغدد الكظرية لذا يجب إجراء الفحوصات لهما عند الاشتباه في هشاشة العظام أو توفر عوامل الإصابة مثل الوراثة.