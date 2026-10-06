شعبة الملابس الجاهزة: لا زيادة مرتقبة في أسعار الملابس الشتوية.. والتخفيضات مقبلة

نفى خالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، وجود اي زيادة مرتقبة في أسعار الملابس الشتوية .

وقال خالد فايد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" لا زيادة في أسعار الملابس الشتوية في الأسواق".

وتابع خالد فايد :" الملابس الجاهزة الشتوية متواجدة لدى التجار وجاهزة للتداول وتم تسعيرها.

وأكمل خالد فايد :" نحن مقبلين على تخفيضات الجمعة البيضاء ولا يوجد زيادات مرتقبة في أسعار الملابس الشتوية، وفي شهر نوفمبر المقبل سيكون هناك خصومات في أسعار الملابس الشتوية".



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام عن اكتمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي انطلق في 2019، وتم افتتاح المرحلة الأولي منه في ديسمبر 2024.

ويضم المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج 7 شركات تابعة هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا.