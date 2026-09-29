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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الغرفة التجارية بالجيزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجبن والألبان وأحمد موسى يكشف تفاصيل تحالف 7 جماعات مسلحة يصعّد مع آبي أحمد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الغرفة التجارية بالجيزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجبن والألبان

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن تحركات أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، موضحًا أن زيادة تكلفة العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات تنعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.

لطفي منيب: الذهب يتحرك صعودا وهبوطا ولا يحافظ على اتجاه واحد باستمرار

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا ينصح من يمتلك الذهب ببيعه إذا لم يكن لديه سبب يجعله في حاجة إلى الحصول على قيمته واستخدام الأموال في أمر ضروري، موضحًا أن انخفاض الذهب في يوم لا يعني بالضرورة استمرار تراجعه، وأن الأسعار يمكن أن ترتفع بعد ذلك، متسائلًا عن البديل الذي يمكن وضع الأموال فيه بعد بيع الذهب.

الحكومة تستعد لمؤتمر أكتوبر.. اجتماعات مكثفة لرصد شكاوى المواطنين ووضع حلول تنفيذية

تواصل الحكومة استعداداتها للمؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر، من خلال سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على أبرز الملفات والتحديات التي تواجه المواطنين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى الوزارات المختلفة بشأن القضايا المرتبطة بقطاعات التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعات مع وزراء عدد من القطاعات، في إطار التحضير للمؤتمر، والاستماع بصورة مباشرة إلى أبرز التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لطبيعة عملها واختصاصاتها.

لميس الحديدي: كلمة الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعدين رسالة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن افتتاح منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة شهد حضور الرئيس، وحمل المنتدى شعار "إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي"، موضحة أن المؤتمر يرتبط بقطاع التعدين وشركات البترول والاستكشافات، مشيرة إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس تضمنت رسالة مهمة للمستثمرين بشأن البيئة الاستثمارية والأطر التشريعية.

شعبة المخابز: لو الدقيق سعره نزل عالميا من الطبيعي خفض أسعار الخبز السياحي في مصر

كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز ، تفاصيل  اجتماع مع وزير التموين وتم عرض ملف أسعار الخبز السياحي.

أين الحلول؟.. عمرو أديب: إحنا النهاردة في دوامة مستقبل أسعار الخبز السياحي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن رغيف الفينو أساسي بالنسبة للطفل المصري "، مضيفا:" الناس بتوع الصناعات الغذائية يتوقعون تراجعا في الاستهلاك ".

أحمد موسى: تحالف من 7 جماعات مسلحة يصعّد المواجهة مع حكومة آبي أحمد في إثيوبيا

تتجه الأوضاع الأمنية في إثيوبيا إلى مزيد من التصعيد، مع تجدد المواجهات بين القوات التابعة للحكومة المركزية ومجموعات مسلحة في عدد من الأقاليم، بالتزامن مع إعلان تحالف يضم 7 جماعات إثيوبية معارضة للحكومة، في تطور يعيد إلى الواجهة مخاوف اتساع رقعة الصراع داخل البلاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن التطورات الميدانية الأخيرة تشير إلى تعرض قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لضغوط عسكرية متزايدة، لافتًا إلى أن التحالف الجديد يضم قوى مسلحة من عدة مناطق إثيوبية، وتتحرك في مواجهة القوات التابعة للحكومة المركزية.

وزير الثقافة الأسبق عن أحمد الزند: رجل وطني عظيم ودافع عن القضاء حتى آخر لحظة

نعى الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، المستشار أحمد الزند، مؤكدًا أنه كان رجلًا وطنيًا عظيمًا، ودافع عن القضاء حتى آخر لحظة في حياته.

وقال عبد الواحد النبوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المستشار الراحل كان حريصًا على أداء الصلاة، وكان يحافظ على علاقته بربه، كما كان محبًا لعمل الخير.

الغرفة التجارية الذهب لميس الحديدي أحمد موسى

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