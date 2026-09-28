شعبة المخابز: لو الدقيق سعره نزل عالميا من الطبيعي خفض أسعار الخبز السياحي في مصر

كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز ، تفاصيل اجتماع مع وزير التموين وتم عرض ملف أسعار الخبز السياحي.



وقال عبد الله غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هناك زيادة في أسعار طن الدقيق بـ 4500 جنيه ".

وتابع عبد الله غراب :" عرضنا زيادات الأسعار في الخبز السياحي على وزير التموين وأبلغنا بدراسة الأمر وسنلتقي به الأحد المقبل للتعرف على آليات السوق ".

وأكمل عبدالله غراب :" لو الدقيق سعره نزل عالميا من الطبيعي يتم تعديل وخفض الأسعار في مصر ".

ولفت عبدالله غراب :" لو أسعار الدقيق انخفضت هينزل سعر الخبز في الأسواق ".