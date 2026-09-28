شعبة المخابز: عقدنا اجتماع مع وزير التموين بشان أسعار الخبز السياحي.. وقرار مرتقب الأحد

أكد خالد فكري سكرتير شعبة المخابز، إنه كان هناك اجتماع مع وزير التموين وتم عرض ملف أسعار الخبز السياحي ووزير التموين أكد اتخاذ قرار يوم الاحد المقبل .



وقال خالد فكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" نعمل بناء على التوجيه الوزاري ببيع الخبز السياحي بالأسعار المعلنة من وزارة التموين ".



وتابع خالد فكري:" يجب تنويع مصادر الحصول على القمح من مصادر أخرى غير روسيا وأوكرانيا بما يسهم في الحفاظ على الأسعار الحالية ".

واكمل خالد فكري:" الخبز السياحي يمثل حوالي 30 % من السوق في مصر ".

ولفت خالد فكري :" المواطن بيكمل حصته من الخبز على مدار الشهر من الخبز السياحي ".