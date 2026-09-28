عمرو أديب: لو بنفكر في زيادة أسعار الخبز السياحي هنعمل إيه لما البنزين يزيد

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك من قام برفع أسعار الخبز السياحي من تلقاء نفسه بعد ارتفاع أسعار الدقيق.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لو إحنا بنفكر في زيادة أسعار الخبز السياحي هنعمل إيه لما البنزين يزيد في المستقبل ".

وتابع عمرو أديب :" المواطن هيعمل إيه والخبز اسمه سياحي بس مصر كلها بتاكله".

وأكمل عمرو أديب:" الدولة المصرية تقدم رغيف الخبز بسعر مدعم رغم ارتفاع أسعار الدقيق لكن هناك بشر بالملايين في مصر بيشتروا الخبز السياحي والفينو ".

واكمل عمرو اديب:" الجبنة البيضاء ارتفعت والبيض ارتفع بنسبة كبيرة وبقالنا أسبوع في لعبة أسعار الخبز السياحي في مصر وارتفاع أسعار الدقيق ".