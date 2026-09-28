وزير الثقافة الأسبق عن أحمد الزند: رجل وطني عظيم ودافع عن القضاء حتى آخر لحظة

نعى الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، المستشار أحمد الزند، مؤكدًا أنه كان رجلًا وطنيًا عظيمًا، ودافع عن القضاء حتى آخر لحظة في حياته.

وقال عبد الواحد النبوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المستشار الراحل كان حريصًا على أداء الصلاة، وكان يحافظ على علاقته بربه، كما كان محبًا لعمل الخير.

وأضاف أن أحمد الزند كانت تربطه علاقة طيبة بالإعلام، مشيرًا إلى أن الحصول على المعلومات خلال الفترة التي عمل فيها وزيرًا كان سهلًا، إلا أن بعض المعلومات كانت تتسبب في حدوث بلبلة وتصبح مصدرًا للشائعات.