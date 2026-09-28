لطفي منيب: الذهب يتحرك صعودا وهبوطا ولا يحافظ على اتجاه واحد باستمرار

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا ينصح من يمتلك الذهب ببيعه إذا لم يكن لديه سبب يجعله في حاجة إلى الحصول على قيمته واستخدام الأموال في أمر ضروري، موضحًا أن انخفاض الذهب في يوم لا يعني بالضرورة استمرار تراجعه، وأن الأسعار يمكن أن ترتفع بعد ذلك، متسائلًا عن البديل الذي يمكن وضع الأموال فيه بعد بيع الذهب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّه لا يرى بديلًا أفضل من الذهب في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الذهب لا يتحرك في اتجاه صاعد بشكل دائم، وإنما يرتفع وينخفض، لافتًا إلى أن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل أحد العوامل التي قد تؤثر في الأسعار، خاصة إذا اتسعت المواجهة لتصبح بين روسيا والاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الذهب بصورة كبيرة.

وأوضح منيب أنه كان قد نصح سابقًا بعدم شراء الذهب عندما كانت أسعاره مرتفعة جدًا، لكنه يرى الآن أن الشراء ممكن، لأن السعر الحالي ليس رقمًا مبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن التغيرات المحتملة قد تكون في حدود 3 أو 4% صعودًا أو هبوطًا، وليس مثل الانخفاض الذي حدث سابقًا وبلغ 25% في يوم واحد، معتبرًا أن تكرار مثل هذا الموقف غير متوقع.