الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم السبت 10 أكتوبر

رصد برنامج «صباح البلد» أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم، مع استمرار متابعة تحركات سوق الصرف والتغيرات التي تؤثر على قيمة العملات، في ظل ارتباط أسعارها بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 58.51 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها البرنامج.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند 69.12 جنيه للشراء و69.61 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي 13.94 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.27 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي: 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

اليورو: 58.51 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 69.12 جنيه للشراء و69.61 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.94 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.27 جنيه للبيع و14.24 جنيه للشراء.

ما العوامل المؤثرة في أسعار صرف العملات؟

تتأثر أسعار العملات أمام الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق، ومدى توافر العملات الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.

كما تؤثر تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس في حجم المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس على حركة سوق الصرف.

وتلعب قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحركات العملات، إلى جانب معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية، فضلًا عن تحركات الدولار عالميًا والتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية.

وتتأثر أسعار العملات أيضًا بالتطورات الجيوسياسية والأزمات العالمية، لما قد تسببه من تغيرات في حركة التجارة والاستثمار واتجاهات المستثمرين، وهو ما قد ينعكس على الطلب على العملات المختلفة.