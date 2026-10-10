قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بسن تشريع ينظم توثيق الصفحات على الإنترنت ويجرم التصوير بدون إذن
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضي
قرار عاجل .. حظر سير التوك توك في هذه المناطق بالقاهرة بدءًا من اليوم
حبيبي يا نور العين.. أغنية عمرو دياب تتصدر مشهد استقبال الرئيس السيسي في ماليزيا
3 خسائر و3 تعادلات وانتصاران.. سجل المدربين الأجانب قبل أول قمة لـ عموتة
«مين ميحبش أم الدنيا».. رئيس وزراء ماليزيا يعدد رموز مصر للرئيس السيسي
الغيابات شبح يهدد فرص الزمالك غدا أمام الأهلي
بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب
أرقام ووجوه جديدة ومفارقات تاريخية.. تفاصيل مثيرة قبل قمة الأهلي والزمالك
ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل
وزير الصحة: إطلاق مبادرة ورابطة للأطباء المصريين بالخارج
مفاجأة في سوق الذهب.. تطور مهم قد يغيّر اتجاه الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حبيبي يا نور العين.. أغنية عمرو دياب تتصدر مشهد استقبال الرئيس السيسي في ماليزيا

الرئيس السيسي في ماليزيا
الرئيس السيسي في ماليزيا
القسم الخارجي

نشر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك صورا من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش زيارة الرئيس لـ كوالالمبور ضمن جولته الآسيوية.

استقبال الرئيس السيسي بأغنية عمرو دياب

وعلى أنغام أغنية حبيبي يا نور العين للمطرب عمرو دياب نشر إبراهيم قائلاً: رافقتُ الملك يانج دي-برتوان أغونج، السلطان إبراهيم، لاستقبال ضيف الدولة، رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، الذي أقيمت له مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارته الأولى إلى ماليزيا منذ توليه منصبه في عام 2014.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي : بعد ذلك، رافقتُ جلالة الملك في استقبال الرئيس السيسي، قبل أن يُحتفى بوفدي البلدين في مأدبة عشاء رسمية للدولة.

وأوضح : تعكس هذه الزيارة أواصر الصداقة الوثيقة بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية، فضلاً عن العزم الراسخ على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

حبيبي يا نور العين أغنية عمرو دياب الرئيس السيسي في ماليزيا الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة عن الدبلوماسية الثقافية وتوظيف التراث

وزير الري

وزير الري يبحث مع «إيكاردا» مشروع تعزيز الأمن الغذائي في مصر

التضامن الاجتماعي

«التضامن» وعين شمس تؤهلان كوادر متخصصة للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد