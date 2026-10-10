حبيبي يا نور العين.. أغنية عمرو دياب تتصدر مشهد استقبال الرئيس السيسي في ماليزيا

نشر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك صورا من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش زيارة الرئيس لـ كوالالمبور ضمن جولته الآسيوية.

استقبال الرئيس السيسي بأغنية عمرو دياب

وعلى أنغام أغنية حبيبي يا نور العين للمطرب عمرو دياب نشر إبراهيم قائلاً: رافقتُ الملك يانج دي-برتوان أغونج، السلطان إبراهيم، لاستقبال ضيف الدولة، رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، الذي أقيمت له مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارته الأولى إلى ماليزيا منذ توليه منصبه في عام 2014.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي : بعد ذلك، رافقتُ جلالة الملك في استقبال الرئيس السيسي، قبل أن يُحتفى بوفدي البلدين في مأدبة عشاء رسمية للدولة.

وأوضح : تعكس هذه الزيارة أواصر الصداقة الوثيقة بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية، فضلاً عن العزم الراسخ على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.