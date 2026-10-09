علي الطريقة الكورية.. رئيس وزراء ماليزيا ينشر فيديو ترحيبا بالرئيس السيسي على أنغام أغنية «تملي معاك»

في لفتة تمزج بين الدبلوماسية والثقافة الشعبية؛ نشر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إنستجرام»، مقطع فيديو ترحيبيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنغام أغنية «تملي معاك» للفنان المصري عمرو دياب، وذلك تزامنًا مع وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الجمعة.

لقطة خلال عرض الفيديو على إنستجرام

وتعيد هذه اللفتة إلى الأذهان، استقبال الرئيس الكوري الجنوبي “لي جاي ميونج” للرئيس السيسي خلال زيارته إلى سول؛ إذ نشر الجانب الكوري مقطع فيديو ترحيبيًا على أنغام أغنية «بابا» للفنان عمرو دياب، المعروفة بمطلعها «رمش خطاف»، في مشهد حظي باهتمام واسع، وجمع بين الطابع الرسمي للزيارة، والاحتفاء بالموسيقى المصرية.

وتعكس هذه المبادرات، توظيف الفن والثقافة في تعزيز التقارب بين الشعوب؛ من خلال الاستعانة بأغانٍ مصرية شهيرة للتعبير عن الترحيب بالرئيس المصري، بما يضفي طابعًا وديًا على الزيارات الرسمية، ويبرز الحضور الثقافي المصري خارج حدود المنطقة العربية.

جولة آسيوية لتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية

وتأتي هذه اللفتة، بالتزامن مع الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2026، وتشمل “كوريا الجنوبية، وماليزيا، وإندونيسيا”؛ بهدف تعزيز علاقات مصر مع دول شرق آسيا، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.

واستهل الرئيس السيسي جولته بزيارة كوريا الجنوبية، حيث التقى الرئيس لي جاي ميونج، وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار.

ووصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الجمعة، في إطار زيارة تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الماليزية الممتدة لأكثر من ستة عقود، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتتواصل الجولة بزيارة إندونيسيا، في إطار التحرك المصري لتوسيع الشراكات مع الاقتصادات الآسيوية، وتعزيز التعاون مع دول المنطقة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.