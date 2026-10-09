سفير ماليزيا لـ«صدى البلد» : زيارة الرئيس السيسي تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين القاهرة وكوالالمبور

أكد داتو محمد تاريد سفيان، سفير ماليزيا لدى مصر، أن العلاقات المصرية الماليزية تستند إلى صداقة تاريخية راسخة تمتد لأكثر من ستة عقود، مشددًا على أن البلدين نجحا على مدار السنوات الماضية في بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون متبادل المنفعة.

وقال السفير الماليزي، إن العلاقات بين القاهرة وكوالالمبور واصلت اكتساب زخم متزايد خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتبادل الزيارات رفيعة المستوى، ومن بينها زيارتا رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر عامي 2023 و2024، واللتان شكلتا محطتين مهمتين في مسار العلاقات الثنائية وأسستا لمرحلة أوسع من التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف داتو في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة ماليزيا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لماليزيا التاسع والستين ، ويوم ماليزيا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتأتي في توقيت مناسب لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات وبرامج تعاون أكثر واقعية وملموسية، مؤكدًا أن الزيارة تعكس الاهتمام المتبادل بتعميق العلاقات المصرية الماليزية وفتح آفاق جديدة أمام التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في إطار جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وتستهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع الدول الثلاث.

وشدد سفير ماليزيا على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وماليزيا إلى مزيد من الترابط، ومؤسسات أقوى، وفرص ملموسة للشعبين، مشيرًا إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي وصناعات الحلال والسياحة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الموانئ والنقل البحري.

وأكد أن مصر وماليزيا تتقاسمان مجموعة من القيم والمبادئ، من بينها الاحترام العميق للمعرفة والإيمان والتراث الثقافي والسيادة والاعتدال والحوار، معتبرًا أن هذه القيم تمثل قاعدة قوية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تقدمًا من الشراكة الاستراتيجية.

لقاء سفير ماليزيا ومحررة صدى البلد على هامش اليوم الوطني

السفير الماليزي: موقع مصر وماليزيا يفتح فرصًا واسعة للتعاون في الموانئ واللوجستيات

وعن البعد الاقتصادي واللوجستي للعلاقات، قال تاريد سفيان إن الجغرافيا تمنح مصر وماليزيا ميزة طبيعية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون المشترك، موضحًا أن ماليزيا، بما تتمتع به من موقع استراتيجي في مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي، تمثل بوابة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وجنوب شرق آسيا، بينما تقف مصر عند ملتقى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وتمتلك قناة السويس، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم.

وكشف السفير أنه لمس خلال زياراته الأخيرة إلى السويس وبورسعيد والإسكندرية عن قرب الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والتدريب، فضلًا عن إمكانية تعزيز الربط مع الموانئ الماليزية، وعلى رأسها ميناء كلانج وميناء تانجونج بيليباس.

وأشار إلى أن تطوير هذا النوع من التعاون يمكن أن يمثل أحد المسارات العملية لتحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية، بما يخدم حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.