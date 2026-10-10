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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل نشتري الذهب الآن أم تنتظر تراجع الأسعار؟.. آي صاغة توضح القرار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب، يواجه كثير من المواطنين حيرة بشأن توقيت شراء الذهب، بين الرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات وانتظار فرص قد تكون أكثر ملاءمة، إلا أن تحديد الهدف من اقتناء المعدن الأصفر يظل العامل الأساسي في اتخاذ القرار، وفقًا لطبيعة التعامل معه سواء للادخار طويل الأجل أو المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

ارتفاع الأسعار لا يعني تراجع الإقبال على الذهب

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، أن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإقبال على شرائه، موضحًا أن شريحة كبيرة من المواطنين تتعامل معه باعتباره وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

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وقال إمبابي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن سلوك المستهلكين تجاه الذهب يتشابه على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قرارات الشراء لا تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وإنما تتأثر أيضًا بأهداف المشترين وخططهم المالية.

الادخار طويل الأجل يختلف عن المضاربة

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن الإجابة عن سؤال شراء الذهب في الوقت الحالي أو الانتظار لحين تراجع أسعاره تتوقف على الغرض من الشراء، لافتًا إلى أن المدخر الذي يسعى إلى الحفاظ على قيمة أمواله يختلف في حساباته عن المضارب الذي يستهدف تحقيق أرباح سريعة من تحركات السوق.

أسعار الذهب الان في مصر

وأضاف أن الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار يمكنهم اتخاذ قراراتهم وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية، مع مراعاة طبيعة الاستثمار طويل الأجل، وعدم التسرع في البيع لمجرد حدوث تغيرات مؤقتة في الأسعار.

تقلبات الأسعار تتطلب التخطيط وعدم التسرع

وأشار إمبابي إلى أن التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار يستلزم فهم طبيعة السوق، وعدم بناء القرارات على التحركات اليومية للأسعار وحدها، خاصة أن المعدن الأصفر قد يشهد فترات من الارتفاع والتراجع.

وشدد على أهمية تحديد الهدف من الشراء قبل اتخاذ القرار، مع مراعاة القدرة المالية والفترة المستهدفة للاحتفاظ بالذهب، مؤكدًا أن اقتناء المعدن النفيس لا يضمن تحقيق الأرباح، في ظل تأثر أسعاره بالمتغيرات الاقتصادية واحتمالات صعودها أو انخفاضها.

سعر الذهب في مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التمييز بين الادخار طويل الأجل والمضاربة يمثل خطوة أساسية لفهم قرارات شراء الذهب، وأن اختيار توقيت الشراء ينبغي أن يرتبط بخطة مالية واضحة، وليس بمجرد توقع ارتفاع الأسعار أو تراجعها.

الذهب شراء الذهب منصة «آي صاغة» المعدن الأصفر

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