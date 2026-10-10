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جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا بحضور وفدي البلدين
ملك ماليزيا يهدي الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى في ماليزيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقب تقليده أرفع وسام اتحادي.. الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وزراء ماليزيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدأت جلسة مباحثات موسعة، صباح اليوم السبت، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم بمقر رئاسة الوزراء الماليزية، بحضور وفدي البلدين.

واستقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الوزراء الماليزية.

وبدأت مراسم الاستقبال بعروض فنية في مقر رئاسة الوزراء الماليزية ترحيبا بزيارة السيد الرئيس السيسي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم في كوالالمبور، بالملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا".

وأهدي جلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، الرئيس السيسي وسام "دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا"، وهو وسام تاج الدولة الأسمى في ماليزيا، والذي يعد أرفع وسام اتحادي ماليزي يُمنح لرؤساء الدول والأمراء الأجانب والشخصيات الأكثر تميزًا.

السيسي جلسة مباحثات أنور إبراهيم رئاسة الوزراء الماليزية كوالالمبور وسام تاج الدولة الأسمى ماليزيا

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