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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: تطورات حالة الطقس .. أمطار رعدية وتحذيرات من السيول

منار غانم
منار غانم
أ ش أ

كشفت المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم ، عن تطورات حالة الطقس خلال الفترة الحالية..قائلة : "إن البلاد شهدت منذ الأمس وحتى اليوم /السبت/ سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق ، وأدت إلى تشكل سيول خفيفة في بعض الأماكن خاصة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر نظرا لطبيعتهما الجبلية والجغرافية فضلا عن حدوث ضربات من البرق والرعد؛ نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر".

وأضافت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : "إننا نحذر من استمرار فرص سقوط الأمطار غدا على عدد من مناطق الجمهورية، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، واستمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر".

وأكدت أن تأثير امتداد منخفض البحر الأحمر سيستمر غدا على بعض المناطق مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد بنسب حدوث تتراوح ما بين 30% إلى 40%، فيما قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة وأجزاء من محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والصحراء الشرقية.

ولفتت إلى استمرار تأثير الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.. موضحة أن الفترة الأكثر تأثرا بالشبورة تمتد من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا قبل أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة .. قالت غانم : إن القيم المتوقعة خلال ساعات النهار ستظل حول معدلاتها إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية فيما تتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 37 و39 درجة مئوية.

وأفادت بأن الطقس نهارا سيكون خريفيا مائلا للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق خاصة المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي مع تسجيل الصغرى نحو 19 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، ونحو 17 و18 درجة مئوية بالمدن الجديدة.

وجددت غانم تحذيرات الهيئة من نشاط الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية والتي قد تؤدي إلى هبات رياح قوية فضلا عن مخاطر ضربات البرق واحتمالات تشكل السيول في المناطق ذات الطبيعة الجبلية، خاصة سيناء ومحافظة البحر الأحمر.. مشددة على أهمية توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية بصورة يومية.

وتوقعت أن تشهد نهايات الأسبوع استمرار تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا بما يسهم في زيادة فرص سقوط الأمطار وكمياتها على السواحل الشمالية ومحافظات شمال البلاد، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة .. مؤكدة أن التنبؤات الجوية قد تشهد بعض التغيرات ؛ ما يستلزم متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

منار غانم مركز التنبؤات والإنذار المبكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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