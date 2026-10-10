أمطار ورياح بهذه الأماكن .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في اول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.



وأضافت الهيئة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الطقس يشهد شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق.

وتشير خرائط الطقس إلى توافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً من السبت 10 أكتوبر إلى الإثنين 12 أكتوبر على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت: «نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفى فترات الليل».

وأكدت أنه يجب الحذر من ضربات البرق والرعد، ونشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، أما القاهرة الكبرى، تظهر بعض السحب العالية الغير مؤثرة على بعض المناطق.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى بداية نمو السحب الركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء(شرم الشيخ ) ومحافظة البحر الاحمر، مع تطور السحب الرعدية الممطرة على جنوب خليج العقبة.

كما يجب الحذر من ضربات البرق والرعد، ونشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت توقعات الطقس درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن، على النحو التالي: