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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة الجلالة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة ماجنا جراسيا الإيطالية

اتفاقية تعاون استراتيجي
اتفاقية تعاون استراتيجي
أ ش أ

وقعت جامعة الجلالة اتفاقية تعاون استراتيجي مع جامعة ماجنا جراسيا بمدينة كاتانزارو الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنفيذ مشروعات علمية مشتركة.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور جيوفاني كودا، رئيس جامعة ماجنا جراسيا، بحضور الدكتور محمد عبد المنتصر، عميد كلية العلوم بجامعة الجلالة، والدكتور طه مطر، الأستاذ بالجامعة ومنسق الاتفاقية، والدكتور أحمد النويشي، مدير برنامج التكنولوجيا الحيوية بالجامعة.

وتتضمن الاتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وإتاحة فرص لتبادل المتدربين في المجال الطبي، والتعاون في إعداد وتنفيذ مشروعات بحثية أوروبية مشتركة من خلال برامج دولية، من بينها «Horizon Europe» و«Erasmus+»، إلى جانب بحث تطوير مسارات دراسية مشتركة تتيح منح درجات علمية مزدوجة.

كما تشمل مجالات التعاون دعم الأبحاث المتقدمة، وتطوير التعليم والابتكار التكنولوجي، وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يتيح للطلاب والباحثين فرصًا أوسع للاستفادة من الخبرات الدولية والمشاركة في المشروعات العلمية المشتركة.

وتتضمن الاتفاقية كذلك تبادل الخبرات في مجال إدارة الأعمال الرياضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، بما يدعم تطوير البرامج التعليمية والبحثية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجامعتين.

تأتي الاتفاقية في إطار توجه جامعة الجلالة نحو توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية العالمية، وتوفير فرص تعليمية وبحثية متطورة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

جامعة الجلالة اتفاقية تعاون استراتيجي جامعة ماجنا جراسيا بمدينة كاتانزارو الإيطالية

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