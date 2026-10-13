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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5287 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6168 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7050 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50544 جنيه.

الدولار
الدولار 

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.74 جنيه

سعر الشراء: 52.60 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.95 جنيه

سعر الشراء: 58.79 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.78 جنيه

سعر الشراء58: 69 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.02 جنيه

سعر الشراء: 14.00 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.32 جنيه

سعر الشراء: 14.35 جنيه.

أرشيفية
الدولار 

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء  موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية مع اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضح القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن الأجواء تصبح معتدلة في بداية الليل وتميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر.

وأشار محمود القياتي إلى أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة تسجل 20 درجة مئوية، وهو ما يتطلب الانتباه إلى التغيرات الجوية خلال ساعات الليل، خاصة مع الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وأوضح أن درجات الحرارة تختلف من منطقة إلى أخرى، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في محافظاتهم، والاستعداد للأجواء المائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق في الصباح الباكر

وحذر القياتي من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ونصح قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

فرص أمطار على جنوب البلاد وسيناء

وأوضح القياتي أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وأقصى جنوب الصعيد، إلى جانب مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

وأضاف أن بعض السحب قد تظهر على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين اليوم

وناشد القياتي المواطنين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والانتباه إلى التغيرات في درجات الحرارة خلال اليوم، خاصة عند الخروج في ساعات الليل والصباح الباكر.

وشدد على أهمية الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، ومتابعة تطورات الحالة الجوية في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، تجنبًا لأي مخاطر مرتبطة بتراجع الرؤية أو نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.

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