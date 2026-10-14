تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تحولات جوية ملحوظة؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يغلب على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح وعودة فرص الأمطار على مناطق متفرقة، وإليك التفاصيل الكاملة ودرجات الحرارة المتوقعة لتكون مستعداً لطقس اليوم.

طقس اليوم الأربعاء

من المتوقع أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على مناطق جنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة.

حالة الطقس

وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، لا سيما الطرق المؤدية إلى مناطق «شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء».

خرائط الطقس

وقد تصل كثافة الشبورة إلى مستويات تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الأحيان، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح

تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطا للرياح، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على أجزاء من سواحل البحر المتوسط.

الظواهر الجوية

وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4.5 متر، ما قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية.



فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026

توجد فرص لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدتها أحيانا على مناطق «السلوم ومطروح»، وتصل فرص سقوطها إلى نحو 20% على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار

كما يتوقع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة للغاية لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بنسبة حدوث تقدر بنحو 10%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026

- القاهرة: العظمى 32 درجة، والصغرى 20 درجة.

-الإسكندرية: العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

-الإسماعيلية: العظمى 34 درجة، والصغرى 19 درجة.

-مطروح: العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة.

-شرم الشيخ: العظمى 34 درجة، والصغرى 26 درجة.

-أسوان: العظمى 38 درجة، والصغرى 22 درجة.