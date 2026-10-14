قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب سئم من إيران.. تقارير عن احتمالية شن ضربات جديدة فما التفاصيل؟
40 ألف كراسة شروط لوحدات الإيجار.. الإسكان تكشف تفاصيل الطرح الجديد
خصم 25% على الدواجن.. مقترحات جديدة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق
12 مليون مشاهدة لمنتدى مصر 2026 في 12 يومًا.. والتعليم يتصدر اهتمامات المواطنين
كرتونة البيض البلدي ترتفع 5 جنيهات وقفزة في أسعار الزيت.. تعرّف على أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق
قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء
نسور مصر.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 اليوم
ترامب يدرس إلغاء البث المباشر لإعدام منفذ هجوم فورت هود خوفا من إثارة المشاعر المعادية لواشنطن
التعاقد حتى 65 عامًا ومد الخدمة لعامين .. تفاصيل قانونية تهم أعضاء المهن الطبية
دعاء تعجيل الفرج والرزق .. كلمات تُريح القلب وتُزيل الهم والكرب
مشهد مؤثر داخل حصة الدين.. طلاب ببورسعيد يقرأون الفاتحة لزميلهم الذي رحل في حادث أسانسير كهربائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تحولات جوية ملحوظة؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يغلب على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح وعودة فرص الأمطار على مناطق متفرقة، وإليك التفاصيل الكاملة ودرجات الحرارة المتوقعة لتكون مستعداً لطقس اليوم.

طقس اليوم الأربعاء

من المتوقع أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على مناطق جنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة.

حالة الطقس

وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، لا سيما الطرق المؤدية إلى مناطق «شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء».

خرائط الطقس

وقد تصل كثافة الشبورة إلى مستويات تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الأحيان، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح

تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطا للرياح، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على أجزاء من سواحل البحر المتوسط. 

الظواهر الجوية 

وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4.5 متر، ما قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية.


فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026

توجد فرص لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدتها أحيانا على مناطق «السلوم ومطروح»، وتصل فرص سقوطها إلى نحو 20% على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار 

كما يتوقع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة للغاية لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بنسبة حدوث تقدر بنحو 10%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026

- القاهرة: العظمى 32 درجة، والصغرى 20 درجة.

-الإسكندرية: العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة 

-الإسماعيلية: العظمى 34 درجة، والصغرى 19 درجة.

-مطروح: العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة.

-شرم الشيخ: العظمى 34 درجة، والصغرى 26 درجة.

-أسوان: العظمى 38 درجة، والصغرى 22 درجة.

تقلبات الخريف صدمة دافئة حالة الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة نشاط ملحوظ للرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

بالصور

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد