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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين مائلا للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وأن يكون الطقس معتدلا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

 

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب، شلاتين، مرسى علم، ومناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة قد تمتد الى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفرصة حافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء مطروح قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 20 % على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية/ غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 اكتوبر 31 18

بنها 30 19

دمنهور 29 18

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 28 18

دمياط 27 22

بورسعيد 27 24

الاسماعيلية 31 19

السويس 30 19

العريش 29 21

رفح 28 20

رأس سدر 31 20

نخل 28 15

كاترين 25 12

الطور 29 22

طابا 30 18

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

الاسكندرية 30 20

العلمين 30 19

مطروح 32 21

السلوم 32 20

سيوة 34 21

رأس غارب 32 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 22

حلايب 32 24

أبو رماد 33 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 25

جبل علبة 34 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 31 18

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 24

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 37 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 41 28

الرياض 38 25

المنامة 38 31

أبوظبى 39 28

الدوحة 40 30

الكويت 41 26

دمشق 29 17

بيروت 28 23

عمان 27 17

القدس 26 18

غزة 28 21

بغداد 37 26

مسقط 36 30

صنعاء 26 09

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 21

تونس 28 17

الجزائر 23 15

الرباط 25 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 27 16

إسلام آباد 27 19

نيودلهى 34 23

جاكرتا 35 26

بكين 28 13

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 16

أثينا 25 16

روما 25 15

باريس 18 14

مدريد 23 11

برلين 14 03

لندن 16 10

مونتريال 19 11

موسكو 18 10

نيويورك 21 15

واشنطن 21 17

نواكشوط 33 26

أديس أبابا 25 12

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