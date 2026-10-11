الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار من الأربعاء حتى الجمعة.. وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، نتيجة تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يقارب 5 كيلومترات من سطح الأرض، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في تلك الطبقات، بالتزامن مع وجود منخفض جوي سطحي، مما يوفر الظروف الملائمة لصعود الهواء الدافئ والرطب إلى طبقات الجو العليا، وزيادة فرص تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة.

وقالت شاكر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن المناطق الأكثر تأثرًا بالحالة تشمل محافظة مطروح والإسكندرية والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى بعض مناطق محافظات الوجه البحري والدلتا، حيث تتفاوت فرص سقوط الأمطار في شدتها، مع احتمالية حدوث البرق والرعد في المناطق التي تتشكل بها السحب الرعدية. وأوضحت أن الحالة يصاحبها نشاط للرياح نتيجة التغيرات في توزيع الضغط الجوي، وقد تصل هبات الرياح إلى سرعات قوية نسبيًا في بعض المناطق، خاصة مع مرور السحب الرعدية، كما تؤدي هذه الظروف إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

وأكدت أهمية متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات الجوية وفقًا لتطور الحالة، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية والأنشطة المرتبطة بها.