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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أمطار ورياح تضرب عدة مناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم

أمطار ورياح تضرب عدة مناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم
أمطار ورياح تضرب عدة مناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم
إسراء عبدالمطلب

تشهد البلاد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أجواءً خريفية مع استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وفقًا لآخر تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد، قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة ومتفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تظهر سحب عالية ومتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

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حالة الطقس اليوم

وسجلت القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بينما بلغ مستوى الرؤية نحو 3000 متر، مع استمرار تأثر البلاد بظواهر جوية متفاوتة من منطقة إلى أخرى.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع تفاوت شدتها على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد وجنوب سيناء، وقد تمتد إلى مدينتي حلايب وشلاتين، مع احتمال ضعيف لامتداد فرص الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

نشاط الرياح

وتتضمن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات غياب أشعة الشمس وساعات الليل المتأخرة.

ومن المتوقع استمرار فرص الأمطار على المناطق الشمالية خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع نشاط الرياح، مع اختلاف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتستمر الأجواء الخريفية خلال الفترة المقبلة، مع متابعة تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ومع استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، يُنصح المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية أو تجمعات لمياه الأمطار، مع ترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما يُفضل ارتداء الملابس المناسبة للتغيرات في درجات الحرارة، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو بالقرب من أعمدة الإنارة واللافتات المعدنية أثناء نشاط الرياح، مع متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتحديثات المستمرة بشأن حالة الطقس.

من جانبها، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأضافت غانم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحة أنه من المتوقع أن يبدأ تأثيره في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الأمطار.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار أصبحت أقل مقارنة بالأمس، خاصة على السواحل الشمالية والمناطق الداخلية، ومن بينها القاهرة الكبرى، وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويزداد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، بالتزامن مع نشاط في حركة الرياح.

وحذرت من الفروق في درجات الحرارة بين فترتي الصباح والمساء، مطالبة بارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الأجواء، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

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