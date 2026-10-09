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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من تقلبات طقس اليوم.. أمطار بمناطق جديدة وانخفاض الحرارة

الأمطار
الأمطار
رحمة سمير

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، موضحة استمرار الأجواء الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار في عدد من المناطق.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكوّن السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة والصعيد

وأشارت المتنبئ الجوي إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تتراوح اليوم بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تصل إلى 39 درجة في الأقصر وأسوان، ما يعكس استمرار الأجواء الحارة نسبيًا في جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض بعد غياب أشعة الشمس، لتسجل في القاهرة ما بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تصل إلى نحو 16 درجة في المدن الجديدة، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

وأوضحت منار غانم أن نشاط الرياح يؤثر على درجات الحرارة المحسوسة، ويجعل المواطنين يشعرون بأن الطقس أبرد من الدرجات المعلنة، خاصة خلال فترات انخفاض الحرارة.\

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أمطار محتملة في مناطق جديدة

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم الجمعة، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق جديدة، من بينها أجزاء من محافظة البحر الأحمر ومناطق بجنوب الصعيد.

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وتعكس هذه التوقعات استمرار التقلبات المرتبطة بالأجواء الخريفية، ما يستدعي متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار في بعض المناطق.

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